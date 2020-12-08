Какое место занимает Кыргызстан в членстве ЕАЭС?

По показателям валового внутреннего продукта Кыргызстан позади остальных
Кыргызская Республика одной из первых на просторах Центральной Азии ступила на рельсы либерализации. Как результат, стала первой советской страной, вступившей во Всемирную торговую организацию в 1998 году. Несколько лет назад республика стала полноправной участницей евразийской интеграции. Однако за время членства не выделилась стремительно растущей экономикой и возрастающими экономическими показателями.
Стало известно, что страна оказалась самой бедной участницей ЕАЭС в контексте сопоставления показателей ВВП. Vesti.kg обратились в Национальный статистический комитет за подробностями.
- Уровень валового внутреннего продукта Кыргызстана в 2019 году составил немногим более $1,3 тысячи, - сообщили в ведомстве. - Лидером по данному показателю среди государств-членов является Россия, объем ВВП которой на душу населения - $11,6 тысячи. Далее идет Казахстан, а Беларусь и Армения занимают серединную позицию.
Напомним, ЕАЭС является международной организацией региональной интеграции, членом которой Кыргызстан стал в 2015 году.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!