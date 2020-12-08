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Экономика
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Какое место занимает Кыргызстан в членстве ЕАЭС?

По показателям валового внутреннего продукта Кыргызстан позади остальных​

Кыргызская Республика одной из первых на просторах Центральной Азии ступила на рельсы либерализации. Как результат, стала первой советской страной, вступившей во Всемирную торговую организацию в 1998 году. Несколько лет назад республика стала полноправной участницей евразийской интеграции. Однако за время членства не выделилась стремительно растущей экономикой и возрастающими экономическими показателями.​

Стало известно, что страна оказалась самой бедной участницей ЕАЭС в контексте сопоставления показателей ВВП. Vesti.kg обратились в Национальный статистический комитет за подробностями.

- Уровень валового внутреннего продукта Кыргызстана в 2019 году составил немногим более $1,3 тысячи, - сообщили в ведомстве. - Лидером по данному показателю среди государств-членов является Россия, объем ВВП которой на душу населения - $11,6 тысячи. Далее идет Казахстан, а Беларусь и Армения занимают серединную позицию.​

Напомним, ЕАЭС является международной организацией региональной интеграции, членом которой Кыргызстан стал в 2015 году.​

Источник: vesti.kg

           

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