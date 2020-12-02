Нацбанк зачастил с интервенциями

Национальный банк в этом месяце провел уже восемь интервенций по продаже долларов.

Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Доллар штормит второй месяц. В середине прошлого месяца он вновь начал резко расти, за два дня подорожав на 2,5 сома. Позже курс немного стабилизировался, однако затем снова поднялся до отметки в 84,9 сома.

Для сглаживания резкого роста курса доллара по отношению к сому Национальный банк выходит на рынок с интервенциями по продаже американских денег. Так, в этом месяце произошло уже восемь интервенций и продано в общей сложности 31 миллион 850 тысяч долларов.

Подобная ситуация складывается на финансовом рынке республики не впервые. К примеру, в декабре 2015 года финансовый регулятор выходил на рынок аж 12 раз. Правда, тогда за этот период было продано только 22 миллиона 650 тысяч долларов.

Отметим, удерживать курс сома, а также сглаживать колебания на валютном рынке позволяет золотовалютный запас (международные валютные резервы), имеющийся у финансового регулятора .Объем этих резервов на сегодня составляет почти 3 миллиарда сомов. Этого достаточно, чтобы покрыть полугодовую потребность страны на будущий импорт товаров и услуг.

Источник: vb.kg