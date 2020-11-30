(Фото) Нацбанк КР выпустил две новые коллекционные монеты 

Нацбанк КР выпустил две новые коллекционные монеты
С 1 декабря 2020 года Национальный банк Кыргызстана вводит в обращение серебряную и медно-никелевую коллекционные монеты «Кыргыз күрөш» серии «Всемирные игры кочевников». Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка КР.
Коллекционные монеты «Кыргыз күрөш» серии «Всемирные игры кочевников» выпущены в целях возрождения и популяризации этнических видов спорта и посвящены IV Всемирным играм кочевников.
Кыргыз күрөш – один из древнейших видов национальных спортивных игр кыргызского народа, представляющий собой борьбу на поясах.
Легенды, притчи и исторические документальные источники оставили множество свидетельств о выдающихся борцах, а сама борьба стала частью традиционной культуры, значимость которой сохраняется и сегодня. Борьба на поясах является одной из главных в традиционном спорте кочевников. Именно поэтому «Кыргыз күрөш» включена в список соревнований Всемирных игр кочевников и является одним из самых зрелищных видов спортивной программы.
Описание монеты:
Сюжетом лицевой стороны монеты является изображение спортсменов в единоборстве на фоне зрителей, юрт и гор. В верхней части монеты размещен логотип Всемирных игр кочевников и надпись «Кыргыз күрөш / Kyrgyz Kurosh». В правой части монеты указан номинал (10 сом). В нижней части монеты изображены национальные орнаменты, указаны проба металла (Ag 925) и вес монеты (31,10 g).
На оборотной стороне монеты изображен спиралевидный узор, обозначающий солнечную систему, внутри которой изображены стилизованные изображения различных видов национальных игр, включенных в программу Всемирных игр кочевников. В центре узора изображены стилизованные изображения борцов. В правой части монеты расположен герб Кыргызской Республики и указан год выпуска монеты (2020). В левой части монеты расположена надпись «Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары / World nomad games».
Каждая серебряная монета помещена в акриловую капсулу и упакована в отдельный футляр с приложением сертификата качества. Каждая медно-никелевая монета помещена в акриловую капсулу и размещена в блистерную упаковку.
Все коллекционные монеты имеют статус официального платежного средства на территории Кыргызской Республики.
Серебряная монета выпущена тиражом в 1 тыс. штук и стоит 2 тыс. 965 сомов. Медно-никелевая выпущена в количестве 5 тыс. штук и стоит 620 сомов.
Источник: Кабар
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