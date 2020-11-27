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Экономика
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С начала года доходы организаций финансового сектора экономики возросли почти на треть

С начала года доходы организаций финансового сектора экономики возросли почти на треть

В январе-сентябре 2020 года в финансовом секторе экономики функционировало 622 организации, в том числе Национальный банк, 23 коммерческих банка, 583 небанковских финансово-кредитных организации и 15 страховых компаний. Об этом сообщает пресс-служба Нацстаткома КР.

За 9 месяцев 2020 года ими получено доходов на сумму 41,2 млрд. сомов, что на 32 % больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. При этом, 95,6 % прироста доходов обеспечил банковский сектор.

Что касается расходов организаций финансового сектора, то за этот же период, они составили 29,2 млрд. сомов и возросли на 16 %.

Показатели деятельности предприятий финансового сектора экономики в январе-сентябре

 

Доходы

Общие расходы

Сальдированный финансовый

результат

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Всего

31 191,3

41 179,5

25 146,9

29 204,5

6 044,4

11 959,3

Банки

25 031,5

34 582,1

21 165,4

25 080,7

3 866,3

9 485,9

Ломбарды

291,0

293,6

164,6

201,9

126,4

91,6

Кредитные союзы

220,5

180,1

142,6

133,7

78,1

46,4

Микрокредитные организации

4 633,1

5 115,8

2 814,3

3 050,9

1 818,4

2 064,8

Страховые организации

969,5

965,8

839,2

714,3

130,3

251,5

Прочие организации

45,7

42,1

20,8

23,0

24,9

19,1

По итогам 9 месяцев 2020 года предприятиями финансового сектора экономики получен положительный сальдированный финансовый результат достиг почти 12 млрд. сомов прибыли, что в 2 раза превысило аналогичный показатель за соответствующий период прошлого года. Прирост прибыли на 95 % обеспечен банковской системой, и на 4,2 % - микрокредитными организациями.

Доля рентабельных организаций финансового сектора в январе-сентябре 2020 года составила более 61 процента от их общего числа, а убытки получили около 20 % организаций.

Источник: Кабар

           

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