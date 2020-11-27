С начала года доходы организаций финансового сектора экономики возросли почти на треть
В январе-сентябре 2020 года в финансовом секторе экономики функционировало 622 организации, в том числе Национальный банк, 23 коммерческих банка, 583 небанковских финансово-кредитных организации и 15 страховых компаний. Об этом сообщает пресс-служба Нацстаткома КР.
За 9 месяцев 2020 года ими получено доходов на сумму 41,2 млрд. сомов, что на 32 % больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. При этом, 95,6 % прироста доходов обеспечил банковский сектор.
Что касается расходов организаций финансового сектора, то за этот же период, они составили 29,2 млрд. сомов и возросли на 16 %.
Показатели деятельности предприятий финансового сектора экономики в январе-сентябре
|
Доходы
|
Общие расходы
|
Сальдированный финансовый
результат
|
2019
|
2020
|
2019
|
2020
|
2019
|
2020
|
Всего
|
31 191,3
|
41 179,5
|
25 146,9
|
29 204,5
|
6 044,4
|
11 959,3
|
Банки
|
25 031,5
|
34 582,1
|
21 165,4
|
25 080,7
|
3 866,3
|
9 485,9
|
Ломбарды
|
291,0
|
293,6
|
164,6
|
201,9
|
126,4
|
91,6
|
Кредитные союзы
|
220,5
|
180,1
|
142,6
|
133,7
|
78,1
|
46,4
|
Микрокредитные организации
|
4 633,1
|
5 115,8
|
2 814,3
|
3 050,9
|
1 818,4
|
2 064,8
|
Страховые организации
|
969,5
|
965,8
|
839,2
|
714,3
|
130,3
|
251,5
|
Прочие организации
|
45,7
|
42,1
|
20,8
|
23,0
|
24,9
|
19,1
По итогам 9 месяцев 2020 года предприятиями финансового сектора экономики получен положительный сальдированный финансовый результат достиг почти 12 млрд. сомов прибыли, что в 2 раза превысило аналогичный показатель за соответствующий период прошлого года. Прирост прибыли на 95 % обеспечен банковской системой, и на 4,2 % - микрокредитными организациями.
Доля рентабельных организаций финансового сектора в январе-сентябре 2020 года составила более 61 процента от их общего числа, а убытки получили около 20 % организаций.
Источник: Кабар
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