С начала года доходы организаций финансового сектора экономики возросли почти на треть

С начала года доходы организаций финансового сектора экономики возросли почти на треть

В январе-сентябре 2020 года в финансовом секторе экономики функционировало 622 организации, в том числе Национальный банк, 23 коммерческих банка, 583 небанковских финансово-кредитных организации и 15 страховых компаний. Об этом сообщает пресс-служба Нацстаткома КР.

За 9 месяцев 2020 года ими получено доходов на сумму 41,2 млрд. сомов, что на 32 % больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. При этом, 95,6 % прироста доходов обеспечил банковский сектор.

Что касается расходов организаций финансового сектора, то за этот же период, они составили 29,2 млрд. сомов и возросли на 16 %.

Показатели деятельности предприятий финансового сектора экономики в январе-сентябре

Доходы Общие расходы Сальдированный финансовый результат 2019 2020 2019 2020 2019 2020 Всего 31 191,3 41 179,5 25 146,9 29 204,5 6 044,4 11 959,3 Банки 25 031,5 34 582,1 21 165,4 25 080,7 3 866,3 9 485,9 Ломбарды 291,0 293,6 164,6 201,9 126,4 91,6 Кредитные союзы 220,5 180,1 142,6 133,7 78,1 46,4 Микрокредитные организации 4 633,1 5 115,8 2 814,3 3 050,9 1 818,4 2 064,8 Страховые организации 969,5 965,8 839,2 714,3 130,3 251,5 Прочие организации 45,7 42,1 20,8 23,0 24,9 19,1

По итогам 9 месяцев 2020 года предприятиями финансового сектора экономики получен положительный сальдированный финансовый результат достиг почти 12 млрд. сомов прибыли, что в 2 раза превысило аналогичный показатель за соответствующий период прошлого года. Прирост прибыли на 95 % обеспечен банковской системой, и на 4,2 % - микрокредитными организациями.

Доля рентабельных организаций финансового сектора в январе-сентябре 2020 года составила более 61 процента от их общего числа, а убытки получили около 20 % организаций.

Источник: Кабар