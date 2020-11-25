Нацбанк в седьмой раз за месяц вышел на валютный рынок
24 ноября Национальный банк Кыргызстана провел очередную валютную интервенцию. Об этом сообщается на сайте регулятора.
На этот раз было продано 1.6 млн. долларов. Таким образом, в ноябре это была седьмая интервенция, а с начала года их проведено 23. В общей сумме продано 404,35 млн долларов.
Официальный курс валюты чуть снизился:
- доллар — 84,79/84,79 (покупка/продажа)
- евро — 100,70/100,67 (покупка/продажа)
Нацбанк Кыргызстана проводит интервенции для сглаживания резких колебаний курса доллара. Когда доллар резко растет, Нацбанк выбрасывает на рынок доллары, чтобы обеспечить предложение валюты. Когда доллар демонстрирует резкое падение, соответственно, скупает их, чтобы удовлетворить спрос.
Источник: Элгезит
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