Артем Новиков: Для наращивания поддержки предпринимателей важна консолидация усилий с международными партнерами

И.о. премьера встретился с директором ЕБРР по Центральной Азии

Для наращивания поддержки предпринимательской деятельности важна консолидация усилий с международными партнерами. Об этом исполняющий обязанности премьер-министра, первый вице-премьер Артем Новиков сказал в ходе встречи с директором Европейского банка реконструкции и развития по Центральной Азии Нилом Маккейном.

«Хочу поблагодарить за оказываемую финансовым институтом поддержку в социально-экономическом развитии страны. Мы имеем позитивный опыт совместной работы с момента установления двустороннего сотрудничества. Текущий портфель банка довольно внушительный и составляет 330 млн долларов, только по государственным программам реализуется 44 проекта. Для нас ценна поддержка, оказываемая с вашей стороны отечественным предпринимателям. Но и это не предел для нашего сотрудничества. Совместными усилиями мы можем интегрировать ваши возможности и программы правительства Кыргызской Республики, направленные на стабилизацию экономической ситуации», - сказал Новиков.

И.о. премьер-министра отметил, что ЕБРР уделяет основное внимание развитию малого и среднего бизнеса, улучшению инвестиционного климата и доступа к финансированию. Эти задачи полностью совпадают с задачами, стоящими перед правительством КР.

В свою очередь Нил Маккейн сказал, что финансовый институт готов и в дальнейшем активно сотрудничать с правительством Кыргызстана.

«В дальнейшем есть возможность развития сотрудничества и между другими финансовыми институтами, которые работают в Кыргызской Республике», - подчеркнул он.

В ходе встречи стороны обсудили ряд первостепенных проектов, требующих скорейшего решения для их реализации.

Артем Новиков поручил соответствующим госорганам в оперативном порядке изучить данный вопрос.

По итогам встречи стороны выразили уверенность в продолжении дальнейшего плодотворного сотрудничества между Кыргызской Республикой и Европейским банком реконструкции и развития.

Отдел информационного обеспечения

аппарата правительства