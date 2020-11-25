Артем Новиков: Для наращивания поддержки предпринимателей важна консолидация усилий с международными партнерами

И.о. премьера встретился с директором ЕБРР по Центральной Азии
Для наращивания поддержки предпринимательской деятельности важна консолидация усилий с международными партнерами. Об этом исполняющий обязанности премьер-министра, первый вице-премьер Артем Новиков сказал в ходе встречи с директором Европейского банка реконструкции и развития по Центральной Азии Нилом Маккейном.
«Хочу поблагодарить за оказываемую финансовым институтом поддержку в социально-экономическом развитии страны. Мы имеем позитивный опыт совместной работы с момента установления двустороннего сотрудничества. Текущий портфель банка довольно внушительный и составляет 330 млн долларов, только по государственным программам реализуется 44 проекта. Для нас ценна поддержка, оказываемая с вашей стороны отечественным предпринимателям. Но и это не предел для нашего сотрудничества. Совместными усилиями мы можем интегрировать ваши возможности и программы правительства Кыргызской Республики, направленные на стабилизацию экономической ситуации», - сказал Новиков.
И.о. премьер-министра отметил, что ЕБРР уделяет основное внимание развитию малого и среднего бизнеса, улучшению инвестиционного климата и доступа к финансированию. Эти задачи полностью совпадают с задачами, стоящими перед правительством КР.
В свою очередь Нил Маккейн сказал, что финансовый институт готов и в дальнейшем активно сотрудничать с правительством Кыргызстана.
«В дальнейшем есть возможность развития сотрудничества и между другими финансовыми институтами, которые работают в Кыргызской Республике», - подчеркнул он.
В ходе встречи стороны обсудили ряд первостепенных проектов, требующих скорейшего решения для их реализации.
Артем Новиков поручил соответствующим госорганам в оперативном порядке изучить данный вопрос.
По итогам встречи стороны выразили уверенность в продолжении дальнейшего плодотворного сотрудничества между Кыргызской Республикой и Европейским банком реконструкции и развития.
Отдел информационного обеспечения
аппарата правительства
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