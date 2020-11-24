На Кумторе за 9 месяцев 2020 года произвели около 14,5 тонн золота
За 9 месяцев 2020 года на руднике «Кумтор» произведено 465 тыс. 734 унции или 14 тонн 485,95 кг золота, сообщается на сайте компании.
По ее данным, с начала года компания перечислила налогов и обязательных платежей на сумму более 10,21 млрд сомов.
Отмечается, что объём производства золота на Кумторе за счёт переработки складских запасов руды в третьем квартале 2020 года составил 140 тыс. 182 унций золота, тогда как в аналогичном квартале 2019 года он составлял 150 тыс. 305 унций. Снижение объёмов в первую очередь связано с более низким содержанием золота в поставляемой на фабрику руде, а также со снижением коэффициента извлечения металла из руды. Содержание золота в поставляемой на фабрику руде в третьем квартале 2020 года в среднем составляло 3,48 г/т при коэффициенте извлечения золота из руды 80,3%, тогда как в том же квартале прошлого года эти показатели составляли 3,78 г/т и 84,8% соответственно.
В третьем квартале 2020 года реализовано 142 тыс. 132 унции, или 4 тонн 420,80 кг золота. Общий доход от реализации золота в третьем квартале 2020 года составил 268,2 млн долларов.
Источник: Кабар
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