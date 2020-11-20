Четвертый раз за неделю. Нацбанк вновь провел интервенцию

Нацбанк вновь провел интервенцию

Нацбанк КР четвертый раз за неделю и пятый раз за месяц вышел на валютный рынок с интервенцией. Накануне регулятор продал 3 млн долларов с расчетами в дату, отличную от даты заключения сделки. Об этом сообщается на сайте НБ КР.

С начала ноября Нацбанк продал на валютном рынке 53,3 миллиона долларов для стабилизации нацвалюты.

Источник: vb.kg