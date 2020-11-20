Четвертый раз за неделю. Нацбанк вновь провел интервенцию

Нацбанк вновь провел интервенцию
Нацбанк КР четвертый раз за неделю и пятый раз за месяц вышел на валютный рынок с интервенцией. Накануне регулятор продал 3 млн долларов с расчетами в дату, отличную от даты заключения сделки. Об этом сообщается на сайте НБ КР.
С начала ноября Нацбанк продал на валютном рынке 53,3 миллиона долларов для стабилизации нацвалюты.
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!