От введения полиса ОСАГО в бюджет поступало бы 40 млн сомов в год в виде налогов

От введения полиса ОСАГО в государственный бюджет поступало бы 40 млн сомов в год.
Об этом на пресс-конференции сообщил глава Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком КР (Госфиннадзор) Арзыбек Кожошев.
По его словам, кроме того, по линии страховых взносов в Социальный фонд должно было поступить 10-15 млн сомов.
«Плюс, когда заработает ОСАГО, то есть и мультипликативный эффект. Будут созданы рабочие места. Страховые компании в регионах будут нанимать людей, покупать здания, открывать представительства. То есть, имеется экономический эффект, кроме прямых поступлений. На первом этапе до 1 тыс. человек, а когда в полную силу вступит, то уже несколько тысяч», - отметил он.
Источник: Кабар
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