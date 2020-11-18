Из Кыргызстана в Россию было выведено 266 млн долларов

Из Кыргызстана в Россию было выведено 266 млн долларов

В сентябре 2020 года в Кыргызстане поток денежных средств через системы быстрых переводов вырос на 15,3%, составив 50,5 млн долларов. Стоит отметить, что большинство средств, или 97,22% денежных переводов, кыргызстанцы отправили в Россию. За девять месяцев 2020 года из Кыргызстана в Россию было переведено 343,9 млн долларов. Напомним, Национальный банк сообщал, что к сентябрю объем денежных переводов повысился на 12,1%, составив 266 млн долларов.

Источник: газета «Факты.kg» №27 от 17.11.2020 / стр. 6