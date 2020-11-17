И.о. премьер-министра рассказал о принимаемых мерах по снижению цен на продовольственные товары в стране

И.о. премьер-министра рассказал о принимаемых мерах по снижению цен на продовольственные товары в стране

Перебоев с обеспечением продовольственными товарами в стране не будет. Об этом на встрече с исполняющим обязанности президента Кыргызстана, торага Жогорку Кенеша Талантом Мамытовым сообщил и.о. премьер-министра Артем Новиков.

Он рассказал и.о. президенту, спикеру ЖК о мерах по снижению цен на продовольственные товары. В частности, и.о. премьер-министра привел пример, что готовятся проекты постановлений о введении государственного регулирования на некоторые наименования и временный запрет на вывоз социально значимых товаров.

Также проводятся переговоры с импортерами для формирования необходимого объема запасов.

«По пяти наименованиям продовольствия запасы имеются с избытком. С крупными реализаторами разрабатывается механизм доступа к социально значимым товарам для недопущения роста цен», — подчеркнул Артем Новиков, заверив, что перебоев с обеспечением продовольственными товарами в стране не будет.

Источник: Кабар