Правительство поможет кыргызстанцам с выплатой кредитов, на это выделят 1,3 млрд сомов

Правительство поможет кыргызстанцам с выплатой кредитов, на это выделят 1,3 млрд сомов

Премьер-министр Садыр Жапаров подписал постановление правительства КР об оказании государственной поддержки заемщикам, получившим кредиты в финансово-кредитных организациях КР, от 13 ноября 2020 года №552.

Согласно документу, в целях оказания государственной поддержки заемщикам, получившим кредиты в финансово-кредитных организациях КР и оказавшимся в сложном социально-экономическом положении в связи с эпидемиологической и социальной ситуацией, вызванной пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, обеспечения стабильности банковской и финансовой систем КР, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона КР «О Правительстве КР» Правительство КР постановляет:

Рекомендовать финансово-кредитным организациям (за исключением кредитных союзов, лизинговых компаний и ломбардов):

1) освободить заемщиков, получивших до 1 октября 2020 года первоначальную основную сумму кредита/финансирования не более 100 000 (сто тысяч) сомов, от уплаты начисляемых процентов/наценок в декабре 2020 года и январе-феврале 2021 года. При наличии у заемщика параллельных кредитов/финансирования в пределах суммы до 100 000 (сто тысяч) сомов компенсации подлежат проценты/наценки по одному кредиту/финансированию только в одной финансово-кредитной организации согласно письменному заявлению заемщика о выборе финансово-кредитной организации и соответствующего кредита/финансирования;

2) формировать ежемесячно реестр заемщиков, подпадающих под условия подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления с необходимой суммой субсидий, и представлять в Национальный банк КР в течение 3 (три) рабочих дней со дня завершения отчетного месяца;

3) уведомить заемщиков в течение 10 (десять) календарных дней со дня вступления в силу настоящего постановления о требованиях подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления по сумме субсидий процентов/наценок;

4) представлять в Национальный банк КР отчет о суммах полученных субсидий в срок не позднее 3 (три) рабочих дней со дня перечисления суммы субсидий.

Рекомендовать Национальному банку КР:

1) представить в Министерство финансов КР в срок до 1 декабря 2020 года сводный реестр финансово-кредитных организаций для заключения Министерством финансов Кыргызской Республики соглашения о субсидировании начисляемых процентов/наценок;

2) представлять в Министерство финансов КР:

- реестр заемщиков согласно подпункту 2 пункта 1 настоящего постановления, а также заявки финансово-кредитных организаций, адресованных в Министерство финансов КР, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения информации, указанной в подпункте 2 пункта 1 настоящего постановления;

- сводный отчет о произведенных возмещениях, в разрезе финансово-кредитных организаций, на основании данных, представленных финансово-кредитными организациями, в срок не позднее 7 (семь) рабочих дней со дня перечисления суммы субсидий финансово-кредитным организациям;

3) обеспечить контроль достоверности данных, предоставленных в реестре заемщиков, подпадающих под условия пункта 1 настоящего постановления, и целевое использование полученных финансово-кредитными организациями субсидий посредством выборочной проверки кредитов в рамках инспекторских проверок.

Министерству финансов КР:

1) предусмотреть, по согласованию с Комитетом по бюджету и финансам Жогорку Кенеша, в проекте Закона КР «О республиканском бюджете КР на 2021 год и прогнозе на 2022-2023 годы» денежные средства в сумме 1 млрд 253 млн 216 тыс.сомов за счет неналоговых доходов на субсидирование финансово-кредитным организациям процентов/наценок по кредитам/финансированию, выданным до 1 октября 2020 года заемщикам-резидентам КР;

2) заключить с финансово-кредитными организациями соглашения о субсидировании начисляемых процентов/наценок;

3) перечислять финансово-кредитным организациям расчетные суммы субсидий ежемесячно, в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения от Национального банка КР заявок финансово-кредитных организаций на получение субсидий, адресованных в Министерство финансов КР.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел финансовой и кредитной политики аппарата правительства КР.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Источник: Кабар