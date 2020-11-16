Номинальные денежные доходы населения в I полугодии 2020 года составили 210, 5 млрд сомов

Номинальные денежные доходы населения в I полугодии 2020 года составили 210, 5 млрд сомов

Номинальные денежные доходы населения Кыргызстане в I полугодии 2020 года составили 210,5 млрд сомов и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизились на 2,3%.

Как сообщает Нацстатком, при этом основным источником денежных доходов населения являлся доход от трудовой деятельности, на долю которого в общем объеме доходов пришлось 69 процентов.

Объем реальных денежных доходов населения в I полугодии 2020 года в целом по республике составил 198,9 млрд сомов и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизился на 7,7 процента.

Источник: Кабар