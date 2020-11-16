Номинальные денежные доходы населения в I полугодии 2020 года составили 210, 5 млрд сомов
Номинальные денежные доходы населения Кыргызстане в I полугодии 2020 года составили 210,5 млрд сомов и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизились на 2,3%.
Как сообщает Нацстатком, при этом основным источником денежных доходов населения являлся доход от трудовой деятельности, на долю которого в общем объеме доходов пришлось 69 процентов.
Объем реальных денежных доходов населения в I полугодии 2020 года в целом по республике составил 198,9 млрд сомов и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизился на 7,7 процента.
Источник: Кабар
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