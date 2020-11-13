Нацбанк Кыргызстана провел очередную интервенцию. Продано 26,8 млн долларов

Это уже 18 интервенция на этот год и первая в ноябре.
Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Национальный банк Кыргызстана провел очередную интервенцию для поддержания курса сома.
Так, продано с расчетами в дату заключения сделки 6,2 млн долларов и с расчетами в дату, отличную от даты заключения сделки - 20,6 млн долларов.
Это уже 18 интервенция на этот год и первая в ноябре.
Отметим, что курс доллара поднялся уже до 85 сомов.
Источник: Кабар
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