Нацбанк Кыргызстана провел очередную интервенцию. Продано 26,8 млн долларов

Это уже 18 интервенция на этот год и первая в ноябре.

Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Национальный банк Кыргызстана провел очередную интервенцию для поддержания курса сома.

Так, продано с расчетами в дату заключения сделки 6,2 млн долларов и с расчетами в дату, отличную от даты заключения сделки - 20,6 млн долларов.

Это уже 18 интервенция на этот год и первая в ноябре.

Отметим, что курс доллара поднялся уже до 85 сомов.

Источник: Кабар