Сколько Кыргызстан потратит на обслуживание госдолга в 2021 году?
Как отмечается, основная сумма составит 25 млрд 821 млн 891,7 тыс. сомов, проценты - 9 млрд 528 млн 9,1 тыс. сомов.
Стоит напомнить, что на обслуживание государственного долга Кыргызстана в 2020 году изначально планировалось направить 28 млрд 818.8 млн сомов. Однако в пересмотренном в пик пандемии парламентом страны документе сумму увеличили на 4 млрд 2.4 млн сомов. В итоге заложили 32 млрд 821.2 млн сомов. Это связано с увеличением финансирования внешнего долга на 1.9 млрд сомов, и внутреннего на 2.05 млрд сомов.
По данным Минфина КР, к концу второго квартала государственный долг республики вырос на 8.5 млрд сомов.
Источник: vb.kg
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