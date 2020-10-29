Жапаров попросил депутатов срочно поддержать экономические законы

И. о. президента, премьер-министр Садыр Жапаров сообщил, что правительство внесло на рассмотрение Жогорку Кенеша законопроекты экономического направления.

На парламентском заседании 28 октября Жапаров после принесения присяги выступил с краткой речью. В своем выступлении он выразил депутатам признательность за то, что «они собирались на внеочередные заседания в трудной ситуации и утвердили правительство», и попросил их как можно скорее принять вышеотмеченные законы.

«Вам на внеочередное рассмотрение внесены экономические законы. Прошу вас рассмотреть их и сегодня закончить. Это будет большая ваша помощь нам», — сказал он.

Жапаров не конкретизировал, о каких законах идёт речь.

Обращаясь к принесшим присягу в парламенте руководителям, он призвал их «помочь скорейшей стабилизации ситуации и проведении конституционной реформы ради интересов не одного лица, а всего народа и государства».

Источник: govori.tv, gezitter.org