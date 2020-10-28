Базары близки к банкротству

С приходом коронавируса грузоперевозчики и предприниматели терпят ощутимые убытки.
Об этом глава ассоциации рынков Кыргызстана Дамира Долоталиева сообщила на встрече с министром экономики Санжаром Муканбетовым. Кроме того, хотя граница с Китаем считается открытой, груз перевозится через границу очень медленно.
По словам Долоталиевой, уже сорваны три сезона продаж и под угрозой остается четвертый сезон.
«Мы с пониманием отнеслись к введению режима ЧП. Но ситуация сейчас обостряется, власть оказывает нам помощь только на бумаге. Торговцы готовы выйти на бессрочный митинг. У многих висят кредиты, предприниматели, грузоперевозчики, торговцы оказались в плачевном состоянии. Мы просим только повысить пропускную способность на границе и помочь с приобретением товаров», — сказала на встрече глава ассоциации.
По словам Долоталиевой, министр экономики Муканбетов заверил, что министерство заинтересовано в скорейшем решении вопроса и готово пересмотреть с Китаем алгоритм провоза через границу сельскохозяйственной продукции.
«Есть основные факторы снижения производства и экспортно-импортных операций, спроса потребителей на товары, были экономические последствия пандемии. Мы заинтересованы в решении этих вопросов», — сказал министр.
По данным китайской стороны из-за коронавирусной пандемии к августу 2020 года показатель товарооборота между Кыргызстаном и Китаем снизился на 52%.
Если не ускорить провоз китайских товаров через границу, благодаря чему заполняются прилавки наших базаров, то вся торговая отрасль рискует столкнуться с банкротством.
Источник: газета «Майдан.kg» №40 от 28.10.2020 / стр. 2
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