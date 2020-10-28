С.Жапаров: Б.Сыдыков обязался за 10 дней вернуть в госказну деньги аэропорта, попадающие в левый карман

«С тех пор прошло 5 дней, у него есть еще пять дней времени»
- «По аэропорту — не я назначаю. Сына Усена Сыдыкова — Бактыбека Сыдыкова Фонд госимущества назначил директором», - сказал 27 октября исполняющий обязанности президента и премьер-министр Садыр Жапаров в интервью «Ала-Тоо 24».
По его словам, он позвал Б.Сыдыкова к себе в кабинет и поговорил с ним.
«Когда сказал «уходите», он попросил 10 дней времени. Сейчас пять дней прошло. На что попросил время? Мы определили все деньги в аэропорту, попадающие в левый карман. Он их хорошо знает, так как раньше проработал в аэропорту», - сказал С.Жапаров.
По его словам, Б.Сыдыков обязался за 10 дней вернуть эти средства в государственную казну.
«Б.Сыдыков сказал: «Если не пополню, тогда меня увольте», - рассказал С.Жапаров.
По его словам, он сказал, что тогда Б.Сыдыков просто не уйдет, а обязательно будет привлечен к ответственности.
«С тех пор прошло 5 дней, у него есть еще пять дней времени», - сказал С.Жапаров.
Источник: tazabek.kg
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