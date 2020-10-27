Почти 82! В Кыргызстане снова растет доллар

В Кыргызстане вновь растет американская валюта.
Сегодня обменные бюро покупают доллар за 81.08, а продают в среднем за 81.47.
Последний раз Нацбанк выходил на рынок с интервенцией 15 октября. Регулятор потратил на сглаживание курса сома 17 млн 100 тысяч долларов.
Это пока единственная интервенция за октябрь и четырнадцатая с начала текущего года. Такой курс сегодня публикует valuta.kg.
Источник: vb.kg
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