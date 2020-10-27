Почти 82! В Кыргызстане снова растет доллар

В Кыргызстане вновь растет американская валюта.

Сегодня обменные бюро покупают доллар за 81.08, а продают в среднем за 81.47.

Последний раз Нацбанк выходил на рынок с интервенцией 15 октября. Регулятор потратил на сглаживание курса сома 17 млн 100 тысяч долларов.

Это пока единственная интервенция за октябрь и четырнадцатая с начала текущего года. Такой курс сегодня публикует valuta.kg.

Источник: vb.kg