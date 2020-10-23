Долг Кыргызстана приблизился к 5 млрд долларов
По состоянию на 31 июля 2020 года общий государственный долг Кыргызстана составил 4,824 млрд долларов.
Из них 654,41 млн долларов (13,56%) – внутренний долг.
Ну а 4,169 млрд долларов (86,44%) – внешний долг. Об этом проинформировало Министерство финансов.
Согласно данным, самый большой долг был взят у Китая.
— Долг Кыргызстана перед китайским Эксимбанком – 1,776 млрд долларов;
— Франции должны – 4,86 млн долларов;
— Японскому агентству международного развития – 244,84 млн долларов;
— Банку КвФ – 80,75 млн долларов;
— Эксимбанку Южной Кореи – 14,14 млн долларов;
— Кувейтскому фонду арабского экономического развития – 7,14 млн долларов;
— Саудовскому фонду развития – 24,16 млн долларов;
— Турецкому правительству – 89,54 млн долларов;
— Фонду развития Абу-Даби – 8,04 млн долларов.
Министерство проинформировало о действиях по уменьшению внешнего долга Кыргызстана.
Кыргызстан и в этом году получил извне финансовую помощь в 338 млн долларов. Из них 269 млн долларов – кредиты.
Источник: газета «Жаны ордо» №22 от 23.10.2020/стр.2
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