Долг Кыргызстана приблизился к 5 млрд долларов

Долг Кыргызстана приблизился к 5 млрд долларов

По состоянию на 31 июля 2020 года общий государственный долг Кыргызстана составил 4,824 млрд долларов.

Из них 654,41 млн долларов (13,56%) – внутренний долг.

Ну а 4,169 млрд долларов (86,44%) – внешний долг. Об этом проинформировало Министерство финансов.

Согласно данным, самый большой долг был взят у Китая.

— Долг Кыргызстана перед китайским Эксимбанком – 1,776 млрд долларов;

— Франции должны – 4,86 млн долларов;

— Японскому агентству международного развития – 244,84 млн долларов;

— Банку КвФ – 80,75 млн долларов;

— Эксимбанку Южной Кореи – 14,14 млн долларов;

— Кувейтскому фонду арабского экономического развития – 7,14 млн долларов;

— Саудовскому фонду развития – 24,16 млн долларов;

— Турецкому правительству – 89,54 млн долларов;

— Фонду развития Абу-Даби – 8,04 млн долларов.

Министерство проинформировало о действиях по уменьшению внешнего долга Кыргызстана.

Кыргызстан и в этом году получил извне финансовую помощь в 338 млн долларов. Из них 269 млн долларов – кредиты.

Источник: газета «Жаны ордо» №22 от 23.10.2020/стр.2