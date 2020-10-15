Курс доллара приближается к отметке в 82 сома

В Кыргызстане в последние дни растет курс доллара США.

14 октября он впервые с весны превысил 80 сомов.

15 октября стоимость американской валюты продолжила рост. По данным портала valuta.kg, к 17.20 в обменных бюро Бишкеке доллар продают в среднем по 81,81 сома, покупают - по 81,42 сома.

До этого в последний раз стоимость американской валюты превышала отметку в 80 сомов в конце апреля - на фоне неопределенности на рынке валюты во время карантина. К июню доллар упал до 73-74 сомов, после чего вновь постепенно начал расти.

В сентябре из-за роста курса доллара Нацбанк провел 4 интервенции на 65,4 млн сомов.

Официальный курс американской валюты, установленный Национальным банком на 15 октября, составляет 80,7 сома.

Нацбанк Кыргызстана проводит интервенции для сглаживания резких колебаний курса доллара. Когда доллар резко растет, Нацбанк выбрасывает на рынок доллары, чтобы обеспечить предложение валюты. Когда доллар демонстрирует резкое падение, соответственно, скупает их, чтобы удовлетворить спрос.

Источник: Азаттык