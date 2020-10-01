Вице-премьер возмутился просьбами госорганов дополнительно выделить в целом 3 млрд сомов: Денег нет. Надо же правильно понимать

Но откуда найдем эти 3 млрд сомов?

В целом министерства дополнительно просят 3 млрд сомов, сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев на заседании правительства, где рассматривался проект закона «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2021 год и прогнозе на 2022-2023 годы».

По его словам, у каждого запрашивающего допфинансирование ведомства есть свои аргументы: «Это надо, то надо».

«Но откуда найдем эти 3 млрд сомов? Денег нет. Это тогда надо снова увеличить внешний долг либо дефицит. Надо же правильно понимать, за счет чего дадим дополнительные 3 млрд сомов? Мы говорили так: пойдем по этому бюджету, все равно в 2021 году в бюджет два раза внесем поправки. Вот тогда, если будут дополнительные источники дохода, рассмотрим, все просьбы учтем», - рассказал Э.Асрандиев.

Источник: tazabek.kg