Рубль вошёл в тройку самых подешевевших к доллару валют

Согласно данным Московской биржи, рубль вошёл в тройку самых подешевевших по отношению к американскому доллару валют.
С начала года российская валюта подешевела относительно американской на 21,6 процента. Сильнее рубля упали только бразильский реал и турецкая лира. Белорусский рубль занял в списке пятое место, украинская гривна – седьмое.
В понедельник на Московской бирже доллар подорожал до 79 рублей. В то же время курс евро превысил 92 рубля – это самое сильное падение российской валюты по отношению к валюте Евросоюза с января 2016 года.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил падение рубля "рыночной волатильностью", выразив уверенность, что "затем произойдёт восстановление" его позиций. "Другое дело, в какие сроки это произойдёт", – добавил Песков.
Источник: Азаттык
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