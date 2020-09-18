На конец 2020 года внешний долг Кыргызстана составит $4 млрд 323,6 млн.
Об этом сообщают в пресс-службе Министерства финансов.
Отмечается, что на конец 2019 года уровень внешнего долга был снижен до 45,5 % к ВВП. Однако, в связи с кризисом, связанным с пандемией COVID-19, уровень внешнего долга вырос в 2020 году до 56,2 % к ВВП.
По состоянию на 31 июля 2020 года размер государственного внешнего долга составляет – $4 млрд.169,6 млн.
За январь-август 2020 года из республиканского бюджета КР на обслуживание государственного внешнего долга составило $112,9 млн, или 8 млрд 852,1 млн сомов.
Источник: reporter.kg
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