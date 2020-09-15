В Кыргызстане планируют поднять пенсию на 7%

В Кыргызстане с 1 октября проведут индексацию пенсий.
Об этом на брифинге заявил премьер-министра КР Кубатбек Боронов.
Он сообщил, что по итогам индексации пенсия вырастет не 7%.
«Работа по индексации проводится каждый год. В этом году, несмотря на коронавирус, мы не забыли проделать эту работу», - сказал он.
Боронов отметил, что для 689 тыс. пенсионеров нужно 827 млн сомов и что они есть.
Премьер также добавил, что по всем защищенным статьям, таким как пенсии, пособия, зарплаты и т.д., выплаты ведутся в штатном режиме.
Источник: Кабар
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