В Кыргызстане планируют поднять пенсию на 7%

В Кыргызстане с 1 октября проведут индексацию пенсий.

Об этом на брифинге заявил премьер-министра КР Кубатбек Боронов.

Он сообщил, что по итогам индексации пенсия вырастет не 7%.

«Работа по индексации проводится каждый год. В этом году, несмотря на коронавирус, мы не забыли проделать эту работу», - сказал он.

Боронов отметил, что для 689 тыс. пенсионеров нужно 827 млн сомов и что они есть.

Премьер также добавил, что по всем защищенным статьям, таким как пенсии, пособия, зарплаты и т.д., выплаты ведутся в штатном режиме.

Источник: Кабар