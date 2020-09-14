Ремонтные работы в аэропорту города Оша обойдутся в более чем 44 млн сомов

В международном аэропорту «Ош» будут проведены ремонтные работы на более чем 44 млн сомов.

Соответствующая информация размещена в портале государственных закупок. Открытое акционерное общество «Международный аэропорт Манас» объявляет тендер на 44 млн 158 тысяч сомов. За счет упомянутых средств будет обновлена система освещения, коммуникационное оборудование в международном аэропорту «Ош» и отремонтирована взлетно-посадочная полоса.

Источник: газета «Фабула-пресс» №49 от 11.09.2020 / стр. 5