Потребление электроэнергии в Кыргызстане в августе составило порядка 850 млн кВтч

В 2019 году за аналогичный период потребление составило 876 млн 263 тыс. кВт.ч.
Потребление электроэнергии в энергосистеме Кыргызстана за август 2020 года составило порядка 850 млн кВтч, сообщает пресс-служба ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».
«По оперативным данным центральной диспетчерской службы ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» за август 2020 года потребление электроэнергии в кыргызской энергосистеме составило 849 млн 493 тыс. кВтч», - говорится в сообщении.
В 2019 году за аналогичный период потребление составило 876 млн 263 тыс. кВт.ч.
Источник: Кабар
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