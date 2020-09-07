Потребление электроэнергии в Кыргызстане в августе составило порядка 850 млн кВтч

В 2019 году за аналогичный период потребление составило 876 млн 263 тыс. кВт.ч.

Потребление электроэнергии в энергосистеме Кыргызстана за август 2020 года составило порядка 850 млн кВтч, сообщает пресс-служба ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

«По оперативным данным центральной диспетчерской службы ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» за август 2020 года потребление электроэнергии в кыргызской энергосистеме составило 849 млн 493 тыс. кВтч», - говорится в сообщении.

В 2019 году за аналогичный период потребление составило 876 млн 263 тыс. кВт.ч.

Источник: Кабар