Экономике Кыргызстана нужны 500 млн долларов

Об этом сообщил щелкающий экономику, как семечки, депутат ЖК Акылбек Жапаров.

По его словам, экономика страны окажется в тяжелом состоянии, народ может столкнуться с трудностями. Вот что он предложил для выхода из ситуации.

— Для возобновления экономики треть внешней помощи, точнее 150-200 млн долларов, возникшие 100 млн долларов от реструктуризации долга нужно направить на экономику. Национальный банк может получить 200 млн долларов из международных резервов с помощью ценных бумаг. Таким образом, в этом году нужно вложить минимум 500 млн долларов США. Кроме того, из Российско-Кыргызского фонда развития нужно привести 260 млн долларов и выдавать бизнесу 3% кредиты на пять лет. Кроме того, из Евразийского банка развития нужно брать кредит в 500 млн долларов, вложить их в бизнес через Российско-Кыргызский фонд развития. Есть возможность найти деньги, я всегда это говорю. К сожалению, мои предложения остаются без внимания. В нашей стране насчитывается около 220 тысяч бедных семей и до конца пандемии им на банковские карточки нужно ежемесячно начислять по 5 тысяч сомов на продукты и лекарства. Но правительство всегда запаздывает с этим. Всю ответственность в борьбе с коронавирусом взял на себя президент, он и может взять под свой контроль вопрос спасения экономики…

Источник: газета «Майдан.kg» №28 от 26.08.2020 / стр. 7