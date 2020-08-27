«Идея премьера поставить на каждое предприятие кураторов из госорганов — имитация бурной деятельности»

Доктор экономических наук полагает, что спасти отечественный бизнес может только финансовая помощь от государства

Идея премьера поставить на каждое предприятие кураторов из госорганов — имитация бурной деятельности перед выборами. Таким мнением с Vesti.kg поделился доктор экономических наук Асылбек Аюпов.

- Все, что сейчас нужно бизнесу от государства, — это финансовая поддержка, - отметил он. - Однако в госбюджете такой статьи нет, а значит, и помощи особой нет. Но только на носу выборы, и правительству надо показать свою работу, вот оно и пытается.

Асылбек Нургазиевич добавил, что в госорганах не наберется столько профессионалов, чтобы курировать каждое предприятие.

- Да любой предприниматель пошлет этого куратора, и все на этом закончится, - сказал он. - Кабмину лучше бы подумать о том, как нашей экономике не упасть еще ниже, осенью же еще волну коронавируса прогнозируют. В правительстве хоть бы сели и макроэкономические показатели проанализировали вместо того, чтобы ерундой заниматься.

Напомним, ранее Vesti.kg передавали информацию пресс-службы кабмина о том, что премьер-министр Кубатбек Боронов провел совещание с участием представителей государственных органов по внедрению механизма кураторства промышленных предприятий и инвестиционных проектов.

В ходе заседания было отмечено, что данный механизм позволит создать благоприятные экономические и организационные условия для деятельности предприятий в пострежимный период (ЧС и ЧП) и систематизировать процесс мониторинга реализации инвестиционных проектов. Это все в итоге будет способствовать снижению уровня безработицы и созданию рабочих мест.

Источник: vesti.kg