В Кыргызстане каждое промышленное предприятие и инвестиционный проект получат чиновника-куратора

Кураторами будут руководители ответственных госорганов, общую координацию за реализацией проектов осуществляет премьер

Премьер-министр Кубатбек Боронов провел совещание с участием государственных органов по внедрению механизма кураторства промышленных предприятий и инвестиционных проектов.

В ходе заседания было отмечено, что данный механизм позволит создать благоприятные экономические и организационные условия для деятельности предприятий в пост-режимный период (ЧС и ЧП) и систематизировать процесс мониторинга реализации инвестиционных проектов. Это все в итоге будет способствовать снижению уровня безработицы и созданию рабочих мест.

Согласно механизму, на каждое промышленное предприятие и инвестиционный проект назначается куратор в лице руководителя ответственного госоргана, общую координацию за реализацией проектов осуществляет премьер-министр.

Боронов в ходе совещания сказал, что толчком для создания данного механизма послужила и глобальная пандемия коронавирусной инфекции, которая не обошла стороной Кыргызскую Республику и повлияла на отечественную экономику.

Глава правительства выразил мнение, что внедрение механизма кураторства позволит оперативно решать вопросы, негативно влияющие на деятельность предприятий и реализацию инвестиционных проектов.

Премьер отметил, что в перечень промышленных предприятий и инвестиционных проектов вошли объекты, которые можно реализовать за определенный срок. Это в основном средние и малые предприятия. Списки, которые по мере необходимости будут дополняться, составлялись на основе соответствующего анализа.

Он также добавил, что механизм кураторства был заложен во второй пакет антикризисных мер правительства.

По итогам совещания премьер-министр Кубатбек Боронов закрепил кураторов на каждое промышленное предприятие и инвестиционный проект, которые в свою очередь будут нести персональную ответственность за закрепленный за ними проект или предприятие.

Отдел информационного обеспечения

аппарата правительства