Несмотря на пандемию, в Кыргызстане в этом году был рост объема промышленной и сельхозпродукции

Минэкономики поделилось показателями за I полугодие

Несмотря на пандемию, в Кыргызстане в I полугодии наблюдался рост объема сельскохозяйственной и промышленной продукции. Об этом сообщает Министерство экономики.

По данным ведомства, основной положительный вклад в рост ВВП республики в I полугодии внесло сельское хозяйство (0,14 процентных пункта с темпом реального прироста в 1,6%). А в промышленном секторе - предприятие по разработке месторождения Кумтор, вклад которого в ВВП составил 0,96 процентных пункта с темпом реального прироста в 9,8% за счет роста выработки основного металла, удельный вес которого в структуре производства ВВП составил 14,2%.

Рост валового выпуска продукции сельского хозяйства обеспечен почти всеми областями, за исключением Бишкека (98,6%):

· Иссык-Кульской – 101,3%;

· Джалал-Абадской – 103,2%;

· Баткенской – 103,0%;

· Чуйской – 101,2%;

· Нарынской – 101,1%;

· Ошской – 100,9%;

· Таласской – 100,5%;

· Ош – 101,2%.

Вся посевная площадь, занятая сельскохозяйственными культурами под урожай 2020 года, составила 1 223,6 тысячи га, что превышает уровень 2019-го на 6,9 тысячи га.

Общая посевная площадь зерновых культур, включая кукурузу на зерно (без зернобобовых, риса и гречихи), составила 573,3 тысячи га, или на 20,9 тысячи га больше прошлогоднего уровня. В том числе были увеличены посевные площади пшеницы (на 7,9 тысячи га).

При этом наблюдалось снижение посевных площадей картофеля (на 2,9 тысячи га), масличных культур (на 6,4 тысячи га), сахарной свеклы (на 6,0 тысячи га), хлопчатника (на 2,6 тысячи га), овощей (на 0,5 тысячи га).

Реальный рост объема промышленной продукции за отчетный период обеспечен хозяйствующими субъектами областей:

· Иссык-Кульской – 107,2%;

· Баткенской – 103,7%;

· Джалал-Абадской – 101,9%;

· Таласской – 107,5%.

В остальных областях сложилась отрицательная динамика:

· в Чуйской – 96,1%;

· Ошской – 71,2%;

· Нарынской – 94,0%,

а также:

· в Бишкеке – 95,3%;

· Оше – 60,2%.

По данным Минэкономики, в I полугодии сложилась отрицательная динамика роста валового объема строительства почти во всех областях, за исключением Таласской – 121,8% и Иссык-Кульской – 112,4%.

Также практически во всех регионах снизился объем рыночных услуг за счет применения беспрецедентных мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции, где остановилось свободное перемещение людей, товаров, капитала, и спад экономической активности привел к существенному снижению спроса.

Источник: vesti.kg