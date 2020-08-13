Бишкек вошел в проект по изучению восстановления городской экономики в период пандемии коронавируса

Реализация проекта рассчитана на 2020-2021 годы и оплачивается ООН

Глава отдела международного сотрудничества и протокола столичной мэрии Беккул Джекшенкулов принял участие в онлайн-семинаре по городской устойчивости «Восстановление экономико-финансовых систем на местном уровне и повышение устойчивости в период пандемии коронавируса» в рамках глобального проекта Европейской экономической комиссии Организации Объединённых Наций (ЕЭК ООН).

Восстановление городской экономики от последствий пандемии обсудили представители городов: Барселона, Харьков, Субанг-Джая, Вена и других, а также различные агентства ООН.

В рамках проекта выбрали 16 городов, включая Бишкек, в целях представления их опыта и практик в восстановлении финансово-экономических систем и перестройки стратегий в условиях эпидемии COVID-19.

Партнерами являются пять региональных экономических комиссий ООН, ООН-Хабитат и фонд ООН для инвестиций в развитие (ФИР).

Реализация проекта рассчитана на 2020-2021 годы и будет включать в себя первоначальную оценку влияния и детальную диагностику последствий COVID-19 на экономику города на основе методологии ООН-Хабитат и ФИР, поддержку в разработке стратегии по восстановлению экономики и устойчивости Бишкека и организацию международных и местных семинаров для обсуждения проекта стратегии по восстановлению экономики.

Проект полностью финансируется программой развития ООН и другими агентствами ООН.

Пресс-служба мэрии Бишкека