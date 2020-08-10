Германия предоставит Кыргызстану грант в размере 41,8 млн евро для двустороннего технического и финансового сотрудничества

Закон принят Жогорку Кенешем 25 июня 2020 года.

Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Федеративной Республики Германия о финансовом сотрудничестве на 2019–2020 годы и Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Федеративной Республики Германия о техническом сотрудничестве на 2019–2020 годы, подписанных 29 мая 2020 года в городе Бишкек». Об этом сообщает пресс-служба аппарата президента КР.

Закон принят Жогорку Кенешем 25 июня 2020 года.

В соответствии с подписанными соглашениями правительство Германии предоставит правительству Кыргызстана на период 2019–2020 годов грантовые средства в размере 41,8 млн евро для двустороннего технического и финансового сотрудничества.

Из указанной суммы 21,8 млн евро предоставляется под следующие проекты технического сотрудничества:

«Содействие перинатальному здравоохранению» (4 млн евро);

«Зеленая экономика и устойчивое развитие частного сектора» (6 млн евро);

«Содействие занятости профессиональному обучению» (5 млн евро);

«Сохранение биоразнообразия и снижение уровня бедности путем муниципальной эксплуатации лесных насаждений грецких орехов и пастбищ» (2,9 млн евро);

«Создание Фонда исследований и специалистов» (2,5 млн евро);

«Содействие использованию в Кыргызстане услуг, имеющих значение для качества» (1,4 млн евро).

Еще 20 млн евро предоставляется на реализацию следующих проектов в рамках финансового сотрудничества:

«Программа финансового сектора «Цепочки создания стоимости» (9 млн. евро);

«Программа финансового сектора «Цепочки создания стоимости», сопутствующее мероприятие (1 млн евро);

«Секторный проект по здравоохранению» (10 млн евро).

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

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