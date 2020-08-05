В Минфине рассказали, как распределили $333,3 млн, поступившие от доноров

На сегодняшний день от доноров поступило $333,3 млн.

Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра финансов Абдыбалы тегин Суеркул.

По его данным, денежные средства, поступившие от доноров, распределяются по трем направлениям: на поддержку финансов, на борьбу с коронавирусной инфекцией и на поддержку экономики.

Так, из $333,3 млн $260,2 млн были направлены на поддержку бюджета, $44,1 млн — на борьбу с коронавирусной инфекцией, $29 млн — на поддержку экономики.





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