Экономист Осмонов: «Нужно нарастить экспорт, чтобы поднять экономику»

Если в странах-партнерах улучшится эпидемиологическая ситуация, то это положительно повлияет на экономику Кыргызстана.





Если в странах-партнерах улучшится эпидемиологическая ситуация, то это положительно повлияет на экономику Кыргызстана. Такое мнение озвучил экономист Замирбек Осмонов.

По его словам, для скорейшего восстановления экономики нужно не допустить препятствий на границе между Кыргызстаном и Казахстаном, в рамках ЕАЭС.

«Горючее, газ и многие товары мы везем из России, Казахстана, которые являются членами ЕАЭС. В то же время мы поставляем мясо, молоко в Казахстан. Если в этих странах улучшится эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусом, то это позитивно повлияет на Кыргызстан. Потому что в упомянутых странах повысится спрос на наши товары. Кроме того, будет прогресс с импортом. Если товары будут поступать в больших объемах, то это приведет к снижению цен. Кроме того, нужно постараться сравнять торговый баланс, повышать экспортный потенциал. Для этого нужно давать льготные кредиты для производства экологически чистой продукции: выращивания фасоли, переработки овощей-фруктов, рыбоводства, пчеловодства. В связи с пандемией сбавила обороты текстильная промышленность. Нужно проделать определенную работу, чтобы восстановить былые показатели», — сказал Осмонов.

Источник: Медиа центр, gezitter.org