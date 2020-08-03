«Черный» август-2020. Что будет с рублем, евро и долларом?

Обычно неприятности у рубля начинаются в августе, но в этом году слабеть российская валюта начала уже в июле.

Август традиционно неудачный для рубля месяц — если не считать девальвацию декабря 2014 года, то наиболее драматичные для национальной валюты события, в том числе дефолт 1998 года, происходили именно в конце лета. Что же август 2020 года приготовил рублю? АиФ.ru узнал у экспертов.

Алексей Болонин, доктор экономических наук, профессор кафедры Банковского дела университета «Синергия»:

Любое ухудшение экономической ситуации внутри страны приводит к росту спроса на иностранную валюту, более устойчивую к потрясениям.

«Снижение Банком России ключевой ставки должно было послужить сигналом о макроэкономической стабильности, в частности, о низкой инфляции. Однако кредитные организации второго уровня банковской системы не торопятся снижать ставки по кредитам и дело здесь не только в желании коммерческих банков сохранить объемы своей операционной прибыли, но и в ожидании ухудшения ситуации в экономике страны.

Снижение ключевой ставки послужило причиной роста спроса на валюту среди нерезидентов, которые стали выходить из российских активов.

Отказ Банка России поддержать с августа рубль за счет полученных из Фонда национального благосостояния 44 млрд долларов от продажи Сбербанка также станет причиной дальнейшего ослабления рубля.

Однако причин для стремительного обрушения курса рубля как это произошло в августе 1998 года или в декабре 2014-го не наблюдается, но ослабление российской валюты продолжается, и мы вполне можем увидеть доллар за 75 рублей уже в ближайшее время.

Юрий Юденков, профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС:

«В августе 2020 года при продолжающейся пандемии и не самом лучшем платежном балансе пока ничего не предвещает особо резких скачков курса валюты.

К ослаблению рубля может привести снижение объемов экспорта нефти и газа, а также общемировое снижение цен на сырьевые товары. Укреплению российской валюты может способствовать снижение курса доллара относительно евро и других мировых валют. Евро в краткосрочном периоде пока считается более устойчивой валютой, чем доллар.

Сергей Фарберов, начальник управления клиентского обслуживания московского банка:



«В августе на курс рубля будут давить несколько факторов:

— постепенное восстановление бизнеса после пандемии, как следствие: рост импорта и спроса на валюту. Учитывая длительную паузу в поставках, рост, вероятно, будет продолжаться;.

— снижение ключевой ставки, если смотреть линейно, как минимум, не оказывает поддержку рублю;.

— не стоит ждать поддержки от нефтяных котировок. Безусловно, постепенное восстановление экономики в мире после пандемии рождает спрос на нефть, но уменьшение ограничений на добычу по сделке ОПЕК+, вероятно, даст рост добычи и будет оказывать давление на стоимость барреля".

С нашей точки зрения, в августе стоит ожидать небольшое ослабление рубля к доллару и евро примерно на уровне 74 за доллар и 86 за евро.

Ашот Торосян, генеральный директор финтех-компании:

«Август традиционно является непростым месяцем не только для рубля, но и для всей финансовой системы. Однако на этот раз в непростой ситуации находится не только Россия, но и многие другие страны.

Риски для рубля действительно есть: ослабление российской валюты происходит за счет снижения активности на финансовых рынках. Некоторое действие оказывают и геополитические факторы: в США сейчас перевес в предвыборной гонке за кандидатом от демократов, которые анонсировал в отношении нашей страны агрессивную политику. Возможны новые санкции, что влияет на курс рубля.

Потенциальной угрозой остается и возможная новая волна коронавируса. Во Франции на днях был зафиксирован рекорд по количеству заболеваемости в сутки, непростая ситуация и в других европейских странах. Некоторые специалисты заявляют, что снижение температуры воздуха может способствовать всплеску активности вируса. Поэтому с началом холодного сезона может начаться новый этап пандемии, который, вероятно, будет способствовать падению котировок в сырьевом секторе. Многое будет зависеть от того, насколько скоро появится эффективная вакцина против коронавируса.

Кирилл Вихлянцев, управляющий партнер консалтинговой компании:



«Динамика российской валюты, как и любой другой, определяется силой и количеством факторов «за» и «против». Давайте рассмотрим их.

К факторам «за» я бы отнес:

Сильные позиции РФ по макростатисиике. Это один из самых низких показателей размера внешнего долга к ВВП. Золотовалютные резервы России превышают ее совокупный долг. Официальная инфляция находится на историческом минимуме, что также повышает привлекательность страны для международного капитала. Российские компании являются крайне недооцененными в сравнении со своими западными конкурентами практически по всем фундаментальным показателям (P/E, EPS и др). В нормальных условиях, это должно приводить к росту инвестиций в российский фондовый рынок, что подразумевает продажу валюты и покупку рублей. Интервенции ЦБ. Для поддержания рубля, Центробанк продает валюту каждый день на сумму около 5,5−6 млрд рублей. В рамках бюджетного правила это можно было уже не делать, нефть дошла до порогового значения в 42 долларов за баррель, но Банк России сглаживает текущее ослабление рубля.

На этом основные аргументы в пользу рубля заканчиваются, теперь рассмотрим масштаб проблем, образовавшихся в российской валюте. Факторы против:

Негативный внешний фон, который нивелирует все макроэкономические плюсы страны. Проще говоря, это санкционное давление. Сейчас идет обсуждение нового пакета санкций США в отношении «Северного потока-2″. На выборах в президенты вырвался в лидеры кандидат от демократов, что грозит России уже не формальными санкциями, а вполне реальным давлением на экономику страны.

В таких условиях международные инвесторы стараются избежать санкций и их последствий и распродают активы в РФ и выводят их уже в долларах, создавая давление на рубль. Как следствие предыдущего фактора, из фондового рынка РФ последние три недели было выведено около 300 млн долларов.

В начале августа должны заплатить дивиденды «Лукойл» и «Газпром», это порядка 620 млрд рублей. Значительная часть этой суммы пойдет иностранным акционерам, которые рублевые дивиденды сразу же сконвертируют в доллары США и выведут из РФ. Да и некоторые российские инвесторы также предпочтут перейти в более стабильную валюту. Падение цен на энергоносители и снижение объемов их продаж. Помимо стремительно подешевевшей нефти, средняя цена российского газа в Европе также упала. Плюс часть газопроводов работает на 60% своей мощности. Данные факторы отрицательно влияют на сальдо платежного баланса страны, приток валюты и способность властей контролировать курс. Как следствие, это давление на рубль. Общая экономическая ситуация в России сейчас крайне слабая.

Потребительская активность падает, реальные доходы снижаются, безработица растет. Со снижением ключевой ставки снизились и ставки по депозитам в рублях, что делает этот финансовый продукт абсолютно неинтересным, учитывая, что годовой доход по ним составляет около 4,5%, а волатильность рубля к доллару и евро может превышать 15−20%".

Резюмируя совокупно все факторы «за» и «против», я бы предпочел сейчас оставаться в иностранной валюте. Несмотря на то, что она уже дорогая, факторов для возврата доллара к уровням 65−60 рублей на сегодняшний день не видно.

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