«Чиновники должны экономить по максимуму» — считает вице-премьер

В первую очередь это строительство новых больниц в столице Кыргызстана и городе Оше
«Все государственные органы КР должны перейти на режим максимальной экономии. Это не касается вопросов борьбы с пандемией COVID-19», — заявил первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков на заседании республиканского оперативного штаба.
По словам чиновника, министерство здравоохранения должно оперативно решать вопрос своевременной выплаты зарплат и компенсаций медицинским работникам.
Также он отметил важность подготовки местных органов власти к предстоящему осенне-зимнему периоду.
«В первую очередь это строительство новых больниц в столице Кыргызстана и городе Оше. Также важно взять под особый контроль вопрос по перепрофилированию на местах зданий под больницы и организации централизованного подключения медицинских учреждений к системе подачи жидкого кислорода», — подчеркнул Баатырбеков.
Источник: regnum.ru
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