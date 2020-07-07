Досрочно освобождены от должностей ряд судей местных судов

Указ вступает в силу со дня подписания.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому в связи с избранием судьями Верховного суда КР с 18 июня 2020 года прекращены полномочия судей и досрочно освобождены от должностей следующие судьи местных судов КР:

— судья Ошского городского суда Атаназаров Нурланбек Алайдинович;

— судья Свердловского районного суда города Бишкек Гилязетдинова Инара Ильгизовна;

— судья Сокулукского районного суда Чуйской области Жоомартов Кумушбек Рысбекович;

— судья Кеминского районного суда Чуйской области Эшалиев Нурманбет Касымбекович.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Источник: Кабар