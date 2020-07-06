Абылгазиев в бытность премьер-министром отказался от подготовки ко второй волне эпидемии?

Бишкек, "Саясат. kg". Он несерьезно отнесся к ситуации и не направил средства на строительство больниц, закупку аппаратов ИВЛ и другого необходимого оборудования и лекарственных средств.
Депутат Марлен Маматалиев обвинил в массовом распространении коронавирусной инфекции и многочисленных летальных исходах бывшего премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева. По словам депутата, Абылгазиев в своё время отказался от подготовки ко второй эпидемии и использовал деньги не по назначению.
«Он несерьезно отнесся к ситуации и не направил средства на строительство больниц, закупку аппаратов ИВЛ и другого необходимого оборудования и лекарственных средств. Он направил 300 млн долларов на другое — на латание дыр в госбюджете. Это довело до коллапса», — считает депутат М. Маматалиев.
В этой связи у общественности возникает вопрос: будет ли привлечен к ответственности в рамках закона Абылгазиев , который не принял достаточных мер по предупреждению распространения COVID-19 , что привело к смерти большого количества людей.
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