Когда, при каком президенте увеличился внешний долг Кыргызстана?

Округленно наш внешний долг составляет примерно 4 млрд долларов.

По информации Министерства финансов, на 31 апреля 2020 года государственный долг Кыргызстана составил 4 млрд 599,47 млн долларов (или 371 млрд 683,52 млн сомов). Из них 86% или 3 956,32 млн долларов (319 млрд 710,30 млн сомов) – внешний долг, а 14,0% или 643,15 млн долларов (51 млрд 973,22 млн сомов) – внутренний долг.

Округленно наш внешний долг составляет примерно 4 млрд долларов. Этот долг скопился за 30 лет получения независимости. С тех пор у нас сменилось 5 президентов. Значит, здесь стоит вопрос: кто из них больше погрузил в долги? Попробуем проанализировать.

Во время руководства первого президента А.Акаева, точней, в 1992 году Кыргызстан в первый раз взял в долг 4,97 млн долларов США у Экспортно-Импортного банка Китая. Уточним, с того дня этот банк Китая превратился в основного кредитора Кыргызстана. В настоящий момент подавляющая часть долга приходится на этот банк, составляя 45% всей доли. Известно, полученные у указанного банка деньги тратятся на инфраструктурные проекты. Практически половина выданного Кыргызстану долга потрачена на ремонт, улучшение дорог, реконструкцию и их строительство. Также известная часть средств потрачена на поддержку бюджета и энергетическую отрасль страны. Большая часть долга была взята за 15-летнее правление А.Акаева. Составляет 49% от общего долга.

После него подавляющая часть внешнего дога приходится на время правления А.Атамбаева. В его время взято 29% долга.

На следующем месте доля долга пришлась на К.Бакиева, руководившего страной 5 лет. Взятый в его время долг составляет 13%.

В течение 29 лет среднегодовой прирост долга был равен 136,28 млн долларов США. Если рассмотрим, поделив на сроки правления президентов, то ежегодный прирост приходится на время правления А.Атамбаева. Это в среднем составляет 187,85 млн долларов США.

При сегодняшнем президенте Сооронбае Жээнбекове отмечается меньший темп роста. Точней, по усредненным расчетам составляет 52,33 млн долларов США в год.

При поиске вопроса «в чье время была взята самая большая сумма за один год?», оказалось, она зарегистрирована на время К.Бакиева. В 2009 году было взято 347,69 млн долларов США.

Таким образом, из этих сведений каждый гражданин может узнать и сделать вывод: какой президент внес большой вклад в получение и увеличение внешнего долга.



Источник: газета «De факто»№19 от 03.07.2020/стр.6