Таджикистан продаст завод «Азот»

Правительство Таджикистана выставит на международные торги акции завода «Азот», считающегося крупной компанией страны по производству азотных удобрений.

Об этом написано в соответствующем постановлении правительства, подписанном президентом Эмомали Рахмоном.

Согласно документу, стартовая стоимость акций (747 100 акций) предприятия оценена более чем в 18,5 млн долларов.

Таджикское правительство выдвинуло ряд условий будущему владельцу. В соответствии с ними, новый владелец должен взять на себя обязательства построить в течение трех лет газопровод Яван-Леваканд, создать 1100 постоянных рабочих мест. Кроме того, он будет обязан выплатить кредиты, взятые до этого предприятием.

Работа построенного в 1967 году завода остановилась с началом гражданской войны в Таджикистане. В 2001 году его купил украинский предприниматель Дмитрий Фирташ, создал на его базе совместное предприятие. 75% его акций принадлежали Фирташу, 20% таджикскому правительству и 5% сыну бывшего министра промышленности Таджикистана.

В 2014 году компания Фирташа Group of DF была национализирована.

В 2016 году на базе завода было создано совместное таджикско-китайское предприятие «Нурихои Осиё». В 2019 году Таджикистан отметил «не выполнены условия, согласованные сторонами, предприятие не сдано в работу в назначенный срок», и на односторонней основе разорвал соглашение, составленное с компанией Китая «Хэнань Чжун».

Предприятие «Азот» простаивает 12 лет, не работая. Из-за этого Таджикистан вынужден закупать минеральные удобрения в других странах по высокой цене. По подсчетам специалистов, страна ежегодно закупает на 70 млн долларов аммиак и карбамид у России и Узбекистана.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №13 от 26.06.2020/стр.16