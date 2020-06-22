Компания “Альянс Алтын” за пять лет перечислила в бюджет КР более 700 млн сомов

Работы, не требующие присутствия иностранных специалистов, продолжаются.

В условиях ЧС работы на производственном участке «Джеруй» продолжаются в закрытом режиме, с соблюдением рекомендаций Республиканского штаба по предупреждению проникновения и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба ОсОО “Альянс Алтын”.

По ее данным, часть подрядных организаций была демобилизована из строительных объектов ТЗРК, в состав которых входят объекты добычного комплекса, площадки «Базы стройиндустрии» и перерабатывающего комплекса. В ЗИФе и хвостохранилище работают 140 человек.

Строительно-монтажные работы ведут:

ОсОО «АзияВотерБилд» – 11 чел.- Строительство Котельной ЗИФ; ОсОО «Баден Сервис» – 8 чел.- РММ с АБК на отм. +3500 добычного комплекса; ОсОО «КПМК №1» -9 чел.-Вахтовый поселок добычного комплекса; ОсОО «ДСКА» -11 чел.- Противопожарные резервуары РММ с АБК на отм.+3500; ОсОО «АМТ»-15 чел.-ИТ инфраструктура ТЗРК.

В ближайшие дни ожидается заезд остальных подрядчиков для продолжения строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объектах перерабатывающего комплекса.

Всем заезжающим на площадку подрядчикам «Альянс Алтын» предоставил обязательные инструкции по прохождению обсервации и сдачи ПЦР-теста.

Вынужденно были приостановлены пуско-наладочные работы золото-извлекательной фабрики (ЗИФ), требующие участия шеф-монтажников Outotec из Финляндии (мельницы МПСИ, шаровые мельницы), специалистов Diemme из Италии (пресс-фильтры), специалистов Toshiba из Австралии. По EPC-контракту основное технологическое оборудование должно быть проверено и запущено под контролем представителей заводов-изготовителей.

Работы, не требующие присутствия иностранных специалистов, продолжаются.

Ведутся общестроительные работы, электромонтажные работы, работы по прокладке инженерных сетей, монтажные работы по прокладке трубопроводов и обвязке насосов.

Безостановочно продолжаются открытые горные работы. Всего с начала ОГР добыто и накоплено на складах 448,5 тыс. тонн руды со средним содержанием 2,32 г/т.

С начала горных работ, в соответствии с требованиями Закона КР «О недрах» и Положения «О рекультивации нарушенных земель в процессе пользования недрами», ОсОО «Альянс Алтын» ежемесячно производит рекультивационные отчисления в размере 1,2 млн сомов на специальный рекультивационный счет. По завершении проекта «Джеруй» сумма этих отчислений будет достаточна для возрождения почвенного покрова и восстановления естественного ландшафта.

Также стоит отметить, что с начала деятельности, с 2015 года по 19 мая 2020 года платежи в бюджет составили 708,4 млн сом, из которых 133,6 млн. сом страховые взносы. В период пандемии работа на руднике не прекращалась ни на секунду,что также благоприятно отразилось на экономике всей страны.

Источник: reporter.kg