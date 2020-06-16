По Кыргызстану отмечается снижение цен на ГСМ - нефтетрейдеры

По итогам пяти месяцев 2020 года по республике отмечается снижение розничных цен на ГСМ по сравнению с уровнем на начало года, передает пресс-служба Ассоциации нефтетрейдеров КР.
В течение января-мая в среднем по стране бензин подешевел на 6,5 сома или 16,2%, а средняя стоимость дизтоплива снизилась на 8,6 сомов или 19,1%.
В организации добавили, что представителями ГКПЭН КР и Минэнерго РФ подписан индикативный баланс на текущий год со следующими объемами: бензин – 460 тыс. тонн, дизтопливо – 485 тыс. тонн, авиатопливо – 100 тыс. тонн, нефть – 50 тыс. тонн. В рамках соглашения предусмотрена возможность внесения последующих корректировок в баланс с учетом фактических темпов импорта и потребления нефтепродуктов на внутреннем рынке страны.
«Благодаря достигнутому и поддерживаемому руководством страны высокому уровню сотрудничества между Кыргызстаном и Россией, поставки нефтепродуктов освобождены от уплаты экспортных пошлин. Такая форма поддержки с российской стороны позволяет потребителям Кыргызстана экономить существенные суммы: так, за указанные январь – май месяцы текущего года экономия по пошлинам составила 8,5 млн долларов», - говорится в сообщении.
Согласно рейтингу на сайте GlobalPetrolPrices, Кыргызстан находится на 21-м месте из 181 страны по стоимости бензина. При этом занимает первое место по дешевизне топлива среди импортозависимых стран. Средняя стоимость бензина в мире составляет 0,92 долларов за литр, тогда как в Кыргызстане – 0,50 долларов.
Источник: Кабар
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