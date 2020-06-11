В Кыргызстане в 2019 году отмечалось снижение уровня бедности

Наряду с этим, рост бедности отмечен в Чуйской области на 3,5 процентных пункта и Иссык-Кульской области – на 2,9.
Уровень бедности в прошлом году, рассчитанный по потребительским расходам, по стране составил 20,1 процента, что меньше по отношению к предыдущему году на 2,3 процентных пункта.
Как сообщает пресс-служба Нацстаткома, уровень бедности в городских поселениях снизился на 5,4 процентных пункта, а в сельской местности - на 0,5.
Стоимостная величина общей черты бедности составила 32 тыс. 981 сом в год на душу населения, крайней – 17 тыс. 706 сомов. За чертой бедности проживали 1 млн 313 тыс. человек, из которых 73,8 процента являлись жителями сельских населенных пунктов.
Снижение уровня бедности в 2019 году по сравнению с предыдущим годом отмечено в Таласской области на 8,8 процентных пункта, Джалал-Абадской области – на 5,3, Нарынской области – на 2,5, Баткенской области – на 1,2 и Ошской области – на 0,7, а также в городах Бишкек – на 3,5 и Ош – на 14,8.
Наряду с этим, рост бедности отмечен в Чуйской области на 3,5 процентных пункта и Иссык-Кульской области – на 2,9.
В условиях бедности проживало 660,8 тыс. детей в возрасте 0-17 лет, или 28,3 процента.
Источник: Кабар
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