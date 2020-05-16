В 2020 году сфера туризма может потерять $490 млн, — Жаманкулов

Сфера туризма в 2020 году может потерять $490 млн.

Об этом Tazabek рассказал министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов.

По его словам, страна терпит большие потери от невостребованности въездного туризма. «Если в 2019 году экспорт от туристических услуг составил $613 млн, то на 2020 год может составить только 20 процентов этой суммы», — сообщил министр.

«На данный момент ведутся подсчеты убытка от коронавируса. Учитывая нынешние обстоятельства, спрос на туристические услуги снизился, что приведет к снижению цен», — сказал он.

По словам Жаманкулова, цены на туристические услуги снизятся как минимум на 15-20 процентов, но ценовую политику будут вести владельцы бизнеса, ориентируясь на рынок.

Источник: Элгезит