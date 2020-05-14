Что ждет Кыргызстан после пандемии? Интервью с экс-замглавы Минэкономики

Кризис продлится минимум полгода

По словам Эльдара Абакирова, около 100 тысяч кыргызстанцев, оставшихся без работы за рубежом, вернутся на родину. Кризис продлится минимум полгода

Vesti.kg ранее публиковали интервью с представителями сфер туризма и ресторанного бизнеса, которые поделились не самыми оптимистичными прогнозами касательно выхода Кыргызстана из сложившегося кризиса.

Сегодня представляем вашему вниманию интервью с бывшим замминистра экономики КР Эльдаром Абакировым, который запомнился тем, что незадолго до своего увольнения выступил на заседании Жогорку Кенеша с весьма смелыми и резкими ответами на вопросы депутатов.

Что ждет Кыргызстан после пандемии коронавируса?

Сокращение экономики. По моим оценкам, около 50 процентов мигрантов уже потеряли работу. Это в основном те, кто находился в России. Думаю, около ста тысяч кыргызстанцев вернутся на родину. Соответственно, мигрантские поступления, которые составляли около 2 - 2,5 млрд долларов, сократятся до 1,5 млрд. Это повлияет на ВВП республики.

Кроме того, основные страны, куда мы экспортируем свой товар и откуда приходят мигрантские деньги, получили двойной удар. Это коронавирус и падение цен на нефть, газ. Нашим партнерам пришлось искусственно остановить экономику на 2-3 месяца, что говорит о том, что там снизилась покупательская способность, и мы теряем часть доходов. Ранее мы экспортировали в среднем на сумму от 500 млн долларов.

Сейчас сказали, что в бюджете не досчитаются 37 млрд сомов. Но это как минимум. Правительству и населению придется затянуть пояса.

Как выйти из кризиса и возможно ли сделать это безболезненно?

Выход из кризиса в любом случае будет болезненным. Я предлагаю несколько методов выхода из этой ситуации.

В частности, нужно создать антикризисный фонд и привлечь туда максимальное количество денег. Например, есть Евразийский банк развития, РКФР, кредиты и гранты. Необходимая сумма - минимум 500 млн долларов, а вообще и до миллиарда.

Что делать с этими деньгами?

Необходимо найти предпринимателей, которые могут в новых обстоятельствах продолжать наращивать свой бизнес и под максимально льготные условия раздать им эти средства, чтобы те в свою очередь создавали рабочие места, могли платить налоги, делали выручку и помогали формировать экономику Кыргызстана.

А для того чтобы таких предпринимателей и инвесторов было больше, нужно максимальное дерегулирование. То есть сократить лицензии, разрешительные документы и очень важную роль здесь играет борьба с коррупцией наряду с реформой правоохранительной системы.

Также, государству следует сократить расходы, в том числе и на госаппарат. Я для себя чертил таблицу и могу сказать, что около 30-40 процентов госаппарата необходимо сокращать. Это такие ведомства, как ГП «Кыргыз туризм», значительную часть Министерства культуры, таможни, налоговой службы. Нужно сокращать за счет более сильных кадров и автоматизации.

Сокращение штата госаппарата может вызвать недовольство людей, оставшихся без работы. Как быть с ними?

Я же не предлагаю сокращать врачей и учителей. А те органы, которые являются на самом деле источниками коррупции. Это будет небольшое сокращение расходов. Я думаю, минимум миллиард или два миллиарда сомов. Самое главное - это будет борьба с коррупцией.

По прогнозам экономистов других стран, кризис после пандемии будет затяжным. Сколько он продлится в Кыргызстане?

Минимум полгода кризис будет остро ощущаться, год уйдет на то, чтобы восстановить прежние обороты. Далее все зависит уже от действий правительства.

Можно ли назвать эффективным антикризисный план правительства КР?

Первый и второй пакет мер, которые были приняты, практически не ощутимы. Они очень слабые. Но в последние дни я слышу, что хотят сделать кредитные каникулы, продление сроков кредитов с нулевой выплатой процентных ставок на карантинный период. Вот эти меры, я думаю, более серьезные.

Касательно налогов на период карантина, я думаю, пострадавшим предпринимателям нужно аннулировать налоги на имущество и на земли. Из чего платить, если бизнес стоит? Как я ранее говорил, самое главное сейчас найти источник средств и помочь тем, кто смог выжить и способен наращивать обороты.

Почему власть не может оказать прямую финансовую помощь?

Тем гражданам, которым совсем тяжело, кто оказался на нижнем пороге бедности, можно раздать по пять тысяч сомов в месяц, чтобы они не остались голодными. Полагаю, в Кыргызстане есть около 100 тысяч таких семей. В Казахстане, к примеру, раздали по 42 500 тенге.

Ладно, у нас в республике первые два месяца малоимущим помогли неравнодушные люди, выделили из госматрезерва муку. Но вопрос - что дальше? В мае ситуация пока не изменилась, в июне некоторые будут пытаться восстанавливаться. Правительству над этим еще надо подумать.

Какие сферы бизнеса выживут?

Очень важно помочь восстановиться швейному сектору. Помочь получить сырье, продавать продукцию. Также следует поддержать сферу сельхозпереработки. Касательно сервиса - все, кто смог перейти на онлайн-продажи, думаю, выжили. Рестораны и кафе потеряют как минимум трехмесячную, а может и полугодовую выручку. Но болезненнее для экономики будет потерять те сферы, которые работали на экспорт.

Надо вытаскивать все, что работает на экспорт, так как в данном случае деньги приходят из-за границы. Они входят в экономику Кыргызстана. Часть этих денег попадает в те же кафе, парикмахерские и другие сферы. Правительству надо помочь восстановить эти секторы, а остальное потихоньку восстановится.

Позволит ли бюджет Кыргызстана провести выборы?

Выборы нужно провести в любом случае, потому что народ хочет обновления, но сделать это надо с минимальными расходами.

А будет ли обновление?

Это уже зависит от самих граждан.

Источник: vesti.kg