Правительство КР планирует внедрить беззалоговое кредитование для бизнеса

Предпринимателям предложат льготные займы
В Кыргызстане планируется внедрить беззалоговое кредитование для самозанятого населения. Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.
По его словам, вчера на заседании правительства утвердили второй пакет антикризисных мер.
- При его разработке учитывались предложения бизнес-ассоциаций, независимых экспертов, рекомендации доноров и депутатов Жогорку Кенеша, - отметил Асрандиев. - Основной акцент будет делаться на льготном финансировании для субъектов бизнеса. Предлагается новый принцип конфиденциальности и неприкосновенности капитала.
Вице-премьер также затронул тему легализации теневой экономики.
- Для тех предпринимателей, которые будут внедрять ККМ-онлайн, электронные счет-фактуры, будет предложено льготное кредитование, - подчеркнул он. – Также рассматриваются дополнительные предложения от бизнесменов и мнения консультантов.
В правительстве предположили, что сроки кредитования будут от 3 до 7 лет, а каникулы для выплаты кредитов до 12 и 18 месяцев.
- Планируется установить процентные ставки до 8% годовых в национальной валюте, что в 2-2,5 дешевле, чем коммерческие кредиты, - пояснил Асрандиев.
Источник: vesti.kg
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