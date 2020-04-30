«Все турпоездки в Кыргызстан на летний сезон отменены». Интервью с главой Департамента туризма

Максат Дамир уулу рассказал, как кризис отразится на стоимости отдыха

В Кыргызстане показатели туристического сезона в 2020 году из-за пандемии коронавируса упадут на 80 процентов. Об этом ранее заявлял министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов.

Какие меры будут приняты, чтобы спасти туризм в Кыргызстане, и как кризис отразится на стоимости отдыха, в интервью Vesti.kg рассказал директор Департамента туризма при Министерстве культуры Максат Дамир уулу.

Как пандемия коронавируса отразилась на сфере туризма в Кыргызстане?

Туризм не только в Кыргызстане, но и во всем мире очень сильно пострадал. В нашей стране эта сфера является самым уязвимым сектором экономики. Сейчас все государственные границы закрыты, никто не заезжает и не выезжает. В связи с этим все туристические поездки, которые были запланированы в нашу республику, были отменены или отклонены. По крайней мере на летний сезон.

По данным Всемирной туристической организации, отрицательное влияние коронавируса на сектор туризма продолжится в течение 2-3 лет.

Поэтому говорить о том, что в 2021 году мы вернемся обратно к той позиции, в которой мы были в 2019 году, трудно.

Очень надеемся, что как только завершится пандемия, мы постепенно вернемся в прежнюю колею. Однако сложно спрогнозировать, так как в других странах карантин может продлиться дольше, чем у нас.

Вообще, турсезон у нас всегда начинался в конце апреля - начале мая. Это время мы уже потеряли, и если вернемся к нормальной жизнедеятельности в июне, то нужно все это наращивать. Нужно будет снова связываться с нашими иностранными партнерами, которые отправляют к нам туристов. Но необходимо учитывать и тот момент, насколько они будут готовы отправлять своих граждан в Кыргызстан.

Постараемся сделать так, чтобы хотя бы часть гостей, которая до пандемии планировала приехать в Кыргызстан, все-таки прибыла.

Будем делать упор на продвижение и маркетинг. Но каким образом это будет происходить, пока еще не знаем, потому что, как известно, все международные выставки, где мы принимали участие, отменились и были перенесены на 2021 год.

Греция планирует ввести «паспорт здоровья» для туристов. То есть иностранные граждане перед посещением этой страны должны сдать тест на COVID- 19. Рассматривается ли в Кыргызстане этот вопрос?

Пока такой вопрос не обсуждался. До конца мая мы будем проводить исследования и подготовим антикризисный план.

Республиканским штабом по борьбе с COVID-19, Минздравом и другими госорганами выработаем алгоритм действий - как именно туристы или в целом иностранные граждане должны пребывать на территории республики.

Как вы планируете восстанавливать туризм после пандемии?

Наверное, будем делать больше упор на внутренний туризм, чтобы наши граждане путешествовали внутри страны. Потому что в 2019 году сумма импорта туристических услуг, когда кыргызстанцы выезжали за пределы страны с целью отдыха, составила более 350 миллионов долларов.

Конечно, за коронавирусом пришел экономический кризис, во время которого путешествие не будет пользоваться спросом. Но все-таки если 30-40 процентов из этих 350 миллионов долларов рассмотреть, то у внутреннего туризма есть потенциал примерно на 100 миллионов долларов.

Какой у вас план по развитию внутреннего туризма?

Туроператоры будут работать по этому направлению, и мы постараемся всячески оказать содействие со своей стороны. Уже начали проводить переговоры для того, чтобы организовать чартерные рейсы «юг-север» внутри страны. У нас есть аэропорты в больших городах. Если создать условия, чтобы люди могли приезжать на Иссык-Куль, например, тем самым мы могли бы удержать на плаву хотя бы малый бизнес.

Как отразится нынешний кризис на ценах? Может ли подорожать отдых на Иссык-Куле?

Нет, потому что это противоречит законам рыночных отношений. Когда спрос падает, предложение растет, а вместе с тем должна снижаться цена и повышаться качество. Я думаю, турбизнес будет стараться максимально привлечь к себе внимание своих потенциальных клиентов. И в этой связи, возможно, даже, наоборот, будет снижение цен.

Как обстоят дела у представителей турбизнеса в Кыргызстане? Проводили ли с ними переговоры?

Сейчас, если говорить о региональных сервис-провайдерах, это могут быть юрточные лагеря, гостевые дома, люди, сдающие лошадей в аренду, ремесленники, сувенирные лавки, то очень много представителей этой сферы пострадали.

Многие из них являются мелким бизнесом, также многие берут кредиты в коммерческих банках. Все они в один голос говорят, что если не будут поступать денежные средства, то не смогут выплатить кредиты.

В этой связи еще до начала пандемии, в марте текущего года, мы поднимали вопрос перед правительством и Национальным банком о том, чтобы обратили внимание на туристический сектор и на их представителей. Просили рассмотреть вопрос пролонгаций в кредитах.

Люди, которые работали в основном на иностранных туристов в Сон-Коле и Сары-Челеке, потеряли всех своих клиентов, и в этом году не будет дохода. Правительство уже рекомендовало коммерческим банкам рассмотреть этот вопрос.

Источник: vesti.kg