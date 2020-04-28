Евросоюз выделит Кыргызстану более 36 млн евро для поддержки в борьбе с коронавирусом

Европейский союз выделит более 36 миллионов евро для поддержки Кыргызстана в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает представительство ЕС в КР.

Как отмечается, коронавирус негативно повлияет на систему здравоохранения и социально-экономическую ситуацию в Кыргызстане. Поэтому нужно повысить готовность сектора здравоохранения к рискам и поддержать уязвимые слои населения в условиях кризиса.

В связи с этим ЕС мобилизует более 36 млн евро в виде грантов, которые будут направлены на поддержку макрофинансовой стабильности, социальную защиту и продовольственную безопасность, здравоохранение, кризис-менеджмент, а также оказание помощи частному сектору.

«Этим пакетом поддержки Евросоюз демонстрирует свое постоянное участие и солидарность с Кыргызстаном и ее народом во время этого глобального кризиса. Принятые нами меры направлены на решение самых срочных вызовов, вызванных пандемией в Кыргызстане. ЕС, как надежный партнер страны, продолжит оказывать свою поддержку и после завершения кризиса», – сказал посол Европейского Союза Эдуард Ауэр.

Пакет поддержки Евросоюза Кыргызстану включает грант в 30,8 млн евро, которые будут переведены непосредственно в казначейство для сокращения бюджетного дефицита после завершения всех двусторонних процедур. В эту сумму включается специальное финансирование для защиты самых уязвимых групп населения и обеспечения продовольственной безопасности, а также другие базовые услуги.

Что касается здравоохранения и кризис-менеджмента, ЕС переориентировал свои действующие в стране проекты и программы на оказание необходимой помощи населению и бенефициарам. Например, Госслужба исполнения наказаний (ГСИН) и Гостаможенная служба (ГТС) получили 4 тысячи 750 комплектов средств индивидуальной защиты (4 тысячи масок и 250 респираторов для ГСИН, 250 костюмов спецзащиты для ГТС).

В рамках других проектов более 20 тысяч человек приняли участие в вебинарах на тему использования, оценки и распространения информации в Интернете и борьбы с фейк-новостями о пандемией COVID-19.

Также ЕС выделил 80 тысяч евро на разработку платформ и контента для онлайн/дистанционного обучения школьников, инструментов онлайн-оценки и коммуникационной кампании для продвижения дистанционного обучения. Помимо этого, ЕС активно работает с системой ООН в Кыргызстане над адаптацией программы Spotlight по гендерному насилию в целях поддержки женщин.

Другие меры ЕС включают оказание помощи в восстановлении бизнеса и сохранении рабочих мест, поддержку агробизнеса и предоставление базовых услуг населению, например, доступа к безопасной чистой воде и санитарии.

Европейский Союз оказывает помощь Кыргызстану в рамках программы Team Europe, которая аккумулирует ресурсы ЕС, его стран-участниц и европейских финансовых институтов для борьбы с COVID-19 во всем мире. Помимо ЕС, поддержку Кыргызстану оказывают ряд стран-участниц ЕС и Европейский инвестиционный банк (кредитное учреждение ЕС), готовый выделить республике кредит в 22 миллиона евро. Правительство Германии выделило 500 тысяч евро агентству GIZ для поддержки правительственного плана по борьбе с коронавирусом и согласовало досрочное открытие отделения неотложной помощи Джалал-Абадской областной больницы, построенное за счет гранта в 3 млн евро от германского банка KfW.

Более того, Министерство финансов Кыргызстана сможет использовать 17 млн евро, ранее выделенных на другие проекты KfW, для предоставления льготных кредитов для малого и среднего бизнеса. Еще 200 тысяч евро Германия предоставила Международному обществу Красного Креста и Красного Полумесяца для финансирования мероприятий против COVID-19 в Центральной Азии. Кроме того, при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Польша прислала группу медиков для оказания помощи местным специалистам в Бишкеке и Оше и обмена опытом.

Вышеупомянутая программа Team Europe разработана для борьбы с COVID-19 в общемировом масштабе и анонсирована 8 апреля 2020 года. ЕС, его государства-члены, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) совместно выделяют более 20 миллиардов евро в бюджет программы для поддержки усилий стран мира в их борьбе с пандемией. Из этой суммы, ЕС выделит 15,6 млрд евро на финансирование срочных нужд, как гуманитарных, так и в секторе здравоохранения, улучшение систем водоснабжения и санитарии в странах-партнерах, финансирование научных исследований коронавируса, разрешение экономических и социальных последствий пандемии.

Источник: Элгезит