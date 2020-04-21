Кыргызстан принял участие в заседании глав делегаций стран-членов ВТО в онлайн-режиме

Кыргызстан принял участие в заседании глав делегаций стран-членов ВТО, организованной в виртуальном режиме через онлайн платформу.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

По ее данным, в ходе заседания генеральный директор ВТО Роберто Азеведо представил общую картину сложившихся тенденций в мировой торговле на фоне негативных экономических последствий в связи со вспышкой пандемии COVID-19. В частности, гендиректор ВТО сообщил, что мировые торговые связи были сильно нарушены в связи с резким обострением заболеваемости по всему миру. Как сообщил Азеведо, экономисты ВТО подсчитали, что в 2020 году мировая торговля резко сократится в каждом континенте мира, охватив практически все сектора экономики.

Согласно подсчетам экспертов ВТО, по оптимистическому сценарию объем мировой торговли сократится на 13% сравнительно с 2019 годом. Согласно пессимистическому сценарию, мировая торговля упадет на 32% сравнительно с 2019 годом.

Как сообщил гендиректор ВТО, два основных фактора повлияют на то, настолько ситуация повернется по оптимистическому или пессимистическому сценарию. Первое, это настолько быстро будут взяты под контроль распространение заболеваемости коронавируса в мире, и второй фактор заключается в том, насколько страны выберут открытую политику взаимодействия друг с другом в части проводимой фискальной, денежно-валютной и торговой политики в формате эффективного взаимодействия между собой.

Далее слово взяли представители 54 стран, поделившись своим мнением относительно текущих сложностей в мировой экономике в связи с заболеванием. Обозначили важность площадки ВТО для решения совместных задач, а также отметили необходимость объединенных усилий для сглаживания экономических последствий глобальной пандемии COVID-19. Некоторыми странами было особо отмечено, что пандемия не должна являться причиной установления барьеров в торговле.

Представитель Кыргызстана также выступил с речью, обозначив, что пандемия COVID-19 создает весьма серьезную и масштабную угрозу не только для жизни и состояния здоровья людей во всем мире, но также оказывает значительное негативное воздействие на экономики стран мира, и что КР также не является исключением. Таким образом, было озвучено мнение, что кризис может быть преодолен усилиями правительств, в том числе посредством совместного слаженного взаимодействия и взаимовыручки между странами на глобальном уровне.

Таким образом, представитель КР особо подчеркнул, что сегодня, как никогда ранее, международная торговля, также, как и управляющие ею эффективные правила ВТО, основанные на принципах прозрачности и открытости, должны сыграть ключевую роль в минимизации тех разрушительных последствий кризиса в мировой торговле, с которым сталкивается мир в настоящее время.

Члены ВТО сегодня должны максимально проявить большую прозрачность и дух взаимного сотрудничества как никогда ранее, в особенности это касается области торговли продовольственными товарами и медикаментами в эти трудные времена.

В связи с этим, Кыргызская Республика выступила за то, чтобы даже в режиме самоизоляции сотрудников миссий при ВТО в г. Женева, работа платформы ВТО была активна настолько, насколько позволяют технические возможности дистанционной связи и выступила положительно относительно продолжения неформальных дискуссий в виртуальном формате. Также выразила необходимость использования письменных процедур для тех решений ВТО, которые требуют официальных позиций из столиц с учетом соблюдения принципа конфиденциальности.

Источник: Кабар